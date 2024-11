Jhonny Fernández: "Obedecer la orden judicial sería ir contra la Constitución"

La resolución judicial, que exige la reincorporación de 32 trabajadores de la Guardia Municipal despedidos, fue calificada por Fernández como “inconstitucional”, ya que, supuestamente, los exfuncionarios no cumplen con los requisitos legales para ocupar cargos públicos, al no presentar la libreta de servicio militar.



Fernández explicó que la Constitución Política del Estado (CPE) exige que todo funcionario público varón cuente con la libreta de servicio militar. “Estos 32 gendarmes fueron despedidos precisamente por no presentar este requisito. Cumplir la orden judicial va contra lo que manda la Constitución, y eso nos pone en una situación delicada como gobierno municipal”, declaró el alcalde.



El proceso judicial, iniciado en enero, exigió en primera instancia la reincorporación de los 32 trabajadores por dictamen del Ministerio de Trabajo, lo que derivó en una orden judicial en la vía laboral.