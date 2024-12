Jhonny Fernández pone condiciones a transportistas: “Si no suspenden el paro, no hay diálogo”

“Hemos sido claros en pedir que levanten el paro. No se puede seguir perjudicando a la gente. Hasta las 4:30 de la tarde (16:30), los dirigentes deberán informar su decisión tras consultar a sus bases”, afirmó Fernández al finalizar el encuentro con representantes del autotransporte, juntas vecinales, gremiales y control social.







El alcalde destacó que cualquier negociación sobre las tarifas debe partir del respeto a la normativa vigente y la suspensión del paro. “Les hemos dicho que no pueden exigir lo que no ofrecen. Deben garantizar un mejor servicio, registrarse y cumplir con sus compromisos, como lo hacen otros sectores”, indicó.



Fernández también recordó que, de acuerdo con el reglamento, los operadores que no presten servicio durante tres días consecutivos perderán sus licencias. “Si persisten en perjudicar a la población, tomaremos decisiones más drásticas. La ley es clara, y la haremos cumplir”, aseguró.