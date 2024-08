Jhonny Fernández sobre aumento del costo de pasajes: "No es momento de cargar más gastos a la población"

Los transportistas de Santa Cruz se movilizaron este jueves en el centro de la ciudad para exigir un incremento en las tarifas del servicio urbano. La marcha culminó con la entrega de una carta en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, solicitando una reunión para discutir la propuesta de aumentar la tarifa de Bs 2 a Bs 3,70.



En respuesta, el alcalde municipal, Jhonny Fernández, se pronunció señalando que, aunque está dispuesto a recibir la propuesta, considera que no es el momento adecuado para "cargar más gastos en la población". Fernández enfatizó que no solo el sector del transporte enfrenta dificultades, sino también otros sectores económicos del país.



"La economía de nuestro pueblo no puede asumir más cargas en este momento", afirmó Fernández, quien dejó claro que no ha considerado aceptar el incremento solicitado por los transportistas.



La movilización de los transportistas comenzó alrededor de las 9:00 de la mañana desde el Parque Urbano Central, avanzando hasta las oficinas municipales en el centro de la ciudad. El objetivo principal es socializar el monto propuesto de Bs 3,70 con el alcalde y el Concejo Municipal.



Bismark Daza, ejecutivo de la Federación 16 de Noviembre, defendió el ajuste tarifario como un "pedido legítimo" tras 13 años sin modificaciones. Daza subrayó que la cifra de Bs 3,70 es parte de un estudio y que la tarifa final debe ser negociada con todos los sectores involucrados.