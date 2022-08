Jhonny hace 'lobby' con sectores para sumar apoyo contra el paro

Este viernes el alcalde cruceño Jhonny Fernández tuvo una jornada ajetreada. Por la mañana estuvo con los universitarios de la FUL y por la tarde con gremialistas. En cada reunión buscó sumar apoyo a su postura de no acatar el paro .

La noche del viernes el burgomaestre se reunió con los comerciantes del Plan 3.000 en el coliseo Las Orquídeas, de ese distrito. Allí les dio su respaldo para no parar y seguir trabajando, con normalidad, durante los dos días de paro (lunes y martes) que fueron convocados por la segunda cumbre departamental que apoya el censo.

Según el alcalde, para el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo, pedir que la gente pare es fácil, pero no tiene sentido. “Ya paramos 24 horas, ¿qué resultados hubo?(...) No habían hecho nada. Quieren tapar lo que no hicieron. Ahora quieren echarle la culpa al Gobierno, quieren echarle la culpa al alcalde”, manifestó en clara alusión a la Gobernación cruceña.