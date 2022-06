Jhonny justifica cambio de partidas en el POA 2022 y asegura que no se restará recursos a salud ni a educación

Escucha esta nota aquí

No hay recortes a los presupuestos de salud y educación. Esa fue la respuesta breve y concisa del alcalde Jhonny Fernández ante la consulta sobre las denuncias hechas por concejales opositores que observan modificaciones al Presupuesto Operativo Anual (POA) 2022.

El alcalde estuvo este viernes en el programa Influyentes, de EL DEBER Radio, para aclarar estas observaciones.

En la sesión del Concejo Municipal del jueves, los ediles opositores observaron modificaciones a los presupuestos destinados a salud y educación, y un incremento del presupuesto para el área financiera.

El burgomaestre rechazó dichos cuestionamientos. “No le entienden estos muchachos, me da pena que no se ubiquen en lo que significa un presupuesto reformulado en ingresos y en ejecución”. Aclaró que el presupuesto municipal para la gestión 2022 es de Bs 3.400 millones y que, en caso de que su presencia sea requerida en el Concejo Municipal, no tiene ningún inconveniente en asistir para aclarar las dudas. “Creo que hay que ir a meterse con cucharilla al Concejo, porque no entienden, se dedican a hacer Tik Tok. La posición de algunos (concejales) da chiste y pena”.

Sobre las críticas de concejales opositores que indican que la ciudad está a la deriva y sin rumbo, respondió que sus detractores “no hacen nada (por el bien de la ciudad), no hay concejales que digan algo bueno, solo cuando ven obras ellos se asustan. Ahora están asustados porque vienen las obras”.

Entre las obras, mencionó el primer puente peatonal en el Plan Tres Mil, que será inaugurado la próxima semana junto a varios tramos asfaltados. Así como también los 200 kilómetros de vías que se están pavimentando y que ya cuenta con un avance del 40 por ciento. Actualmente se realizan trabajos en la doble vía La Guardia.

Otras dos "grandes obras" anunciadas por el alcalde son: la construcción de un estadio en la zona norte, cuyos terrenos fueron cedidos al municipio cruceño, y la implementación de un tren urbano metropolitano, que abarcará el cuarto anillo, aeropuerto Viru Viru, Warnes y Montero.





En cuanto a la salud, el alcalde informó que se ha destinado Bs 60 millones para el equipamiento de hospitales. Hay habilitadas 57 terapias intensivas y los medicamentos e insumos están garantizados en todos los hospitales.

Más adelante, el burgomaestre señaló que se han desembolsado Bs 98 millones para el pago del bono escolar a los estudiantes de primaria. Y para los de secundaria, en 40 días se pretenden entregar tablets y computadoras.

Con respecto al tema del reordenamiento de los mercados, Jhonny Fernández habló de la reversión de los puestos en mercados en desuso, medida que forma parte del ordenamiento.

En el tema del transporte público, plantea la modernización de los buses, con unidades que tengan mayor capacidad de pasajeros, cámaras de vigilancia y cobro electrónico.

Sobre el uso del BRT en el primer anillo, reiteró que será modificado una vez que el Ministerio Público emita un fallo. Confirmó el retiro de cordones, la habilitación de cortes de ruta y uso de paradas para el transporte en tramos Norte-Sur y Este-Oeste.













