Jhonny: "La gente no quiere atropellos del Gobierno y en esas luchas voy a estar"

Escucha esta nota aquí

Ante los cuestionamientos que surgieron en las últimas semanas por la ausencia del alcalde Johnny Fernández en encuentros convocados por las instituciones cívicas y de la sociedad civil, el propio burgomaestre de la 'ciudad de los anillos' salió a dar su versión y argumentó el motivo por el que no se ha hecho presente en las más recientes convocatorias, entre ellas la de la Asamblea de la Cruceñidad.



En una entrevista en el programa Influyentes, de EL DEBER Radio, el alcalde cruceño sostuvo que siempre ha sido partidario del respeto a la Constitución Política del Estado y de todas las instituciones, pero como alcalde se debe al pueblo y su deber es escucharlo.



"La gente quiere que no haya atropellos del Gobierno central y en esas luchas voy a estar; que no se atropellen los derechos constitucionales de nade y voy a defender a Santa Cruz de eso", apuntó la autoridad.



No obstante, sostuvo que prefiere mantenerse al margen de los temas político-partidarios o que mueven intereses político-personales. "No me voy a meter en esos temas; este tiempo no es para campañas políticas, sino para hacer gestión", dijo.



Además, hizo referencia al Comité pro Santa Cruz y consideró que, cuando se geste una agenda cívica, esta debe cumplir con ese carácter y no intervenir y contaminarse con lo político.

Mira la entrevista completa:





"Yo creo que el Comité debe prever estas cosas porque al haber políticos de por medio ya se contamina", dijo, a tiempo de señalar que no se deberían cobijar ideas políticas en la entidad cívica cruceña, ya que esta debe tener la libertad e independencia contra cualquier evento que se presente.

Jeanine Áñez



Respecto al encarcelamiento de Jeanine Áñez, el alcalde señaló que es una pena no respetar los derechos fundamentales de la mandataria y que el Gobierno continúe con este asunto cuando hay temas más importantes, como el cambio en la administración de justicia.

Considera que, si no se dan cambios en la justicia, no habrá transparencia. "¿Cuántos hechos de corrupción denuncié ante la Fiscalía y no pasó nada? Muchos de los que administran la justicia no merecen mi respeto. No se puede maltratar la democracia", dijo el alcalde.



Lea también Santa Cruz Jhonny califica de positivos sus primeros 100 días como alcalde y exhibe su lista de tareas pendientes (VEA EL VIDEO) La entrega del bono escolar, la instalación de plantas de oxígeno y el impulso de alianzas público privada son algunas de las promesas por cumplir