Jhonny: “Ni soy masista, ni soy traidor, ni lo voy a ser; yo vengo de una buena familia…”

De esa manera respondía "a ese famoso Comité Interinstitucional que me faltó al respeto". El distanciamiento entre gran parte de la institucionalidad cruceña y el burgomaestre se hace más evidente.

"Tampoco voy a tolerar que me falten al respeto", reiteró Fernández. Al calor del respaldo de sus afines, Jhonny mantuvo su postura de cuestionar el paro cívico propuesto para el lunes 8 y martes 9 de agosto. "No me voy a callar, me molestan los paros", corroboró.