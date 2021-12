Jhonny niega acuerdo de gobernabilidad con Percy y dice que hablará del caso ítems cuando la Fiscalía lo convoque

Escucha esta nota aquí

El alcalde Jhonny Fernández negó este miércoles que su partido Unidad Cívica Solidaridad (UCS) haya tenido un acuerdo de gobernabilidad con la agrupación Santa Cruz para Todos (SPT) de Percy Fernández, a cambio de 600 ítems en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra en la pasada gestión.

Fue Angélica Sosa, exalcaldesa interina, quien afirmó en su declaración ante la comisión de fiscales que Jhonny, cuando era concejal, firmó una alianza con el entonces alcalde Percy. Por esta razón, pidió que la actual autoridad municipal sea convocada para que declare sobre el caso.

“De 2015 al 2020, a través de un acuerdo político que firmó Percy Fernández con la UCS a la cabeza de Jhonny Fernández Saucedo, estando mi persona presente en la firma de ese acuerdo (…) La UCS tenía una amplia cantidad de ítems de contratos, aclaro que eran más de 600 personas entre ítem y contrato (...) Hicieron un acuerdo de gobernabilidad con el ingeniero Percy Fernández y la Sigla SPT”, declaró Sosa esta madrugada, en calidad de denunciada.

Jhonny negó estas acusaciones de Sosa y evitó dar mayores detalles del caso a los periodistas y de manera esquiva solo se limitó a decir que declararía ante la Fiscalía cuando sea convocado. “Cuando me convoquen voy a dar la información, voy a dar todo lo que sé para que de una vez se sepa quiénes son los culpables de todo esto”, detalló.

Por su parte, el concejal de Demócratas, Manuel “Mamén” Saavedra pidió al Ministerio Público actuar de manera “objetiva” para llegar a la verdad histórica de los hechos. Además, cuestionó el supuesto acuerdo que hubo entre UCS y SPT y dijo que el poder ejecutivo de la Alcaldía no brinda informes sobre los ítems fantasmas por temor a develar información sobre este pacto.

“Con estas declaraciones de que habrían negociado 600 pegas desde su curul de concejal, nos dan luces del por qué no se fiscalizó la anterior gestión y solo había levanta manos. De ahí viene tal vez, por qué el alcalde no brinda la información para la comisión de investigación y que no acudieran a la comisión los encargados de recursos humanos y transparencia de esta gestión”, señaló.