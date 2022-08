Jhonny niega haber dado alguna orden sobre la camioneta blanca y acepta someterse a un revocatorio

La autoridad criticó que se haga énfasis en ese motorizado, que pertenece a la comuna y que fue reportado como robado ese mismo día , y no así a los otros vehículos, que, a su juicio, también pertenecerían a otras personas e instituciones cruceñas.

“Yo no di órdenes”, dijo el burgomaestre, señalando que la administración municipal tiene más de 200 motorizados, otros dos robados, y que se debe investigar por qué ese fue utilizado para el “atentado” , que afectó a parte de su familia.

Manifestó que “ se habla de una vagoneta de la Alcaldía, pero no se ven los 12 vehículos que fueron a atacar mi casa , están las pruebas, contundentes, la Policía ya tiene”, a tiempo de lamentar ser víctima de una “guerra infernal” de ciertos medios de comunicación que difunden “información sesgada”.

“Yo no obedezco a grupos oscuros, a logias, yo obedezco al pueblo y mientras se respete los derechos de la gente, todo va bien. Quién les ha dicho a ellos que son dueños de mi conciencia. Estamos mal, está peor que antes ”, remarcó.

Sostiene que existe un “acoso político” desde Creemos y consideró que el gobernador Luis Fernando Camacho perdió apoyo, porque, durante el paro, “ no hubo entusiasmo, nada que ver con otros bloqueos que había antes ”.

“Yo he solicitado que se investigue, es medio raro que los concejales entren a las tres de la mañana, empujan las puertas y van directo donde están los cohetes. Había una gente que entraba y salía, hay que investigar, se ve que hay personas durmiendo, eran funcionarios que no fueron porque no sabían cómo iban a volver al día siguiente”, agregó sobre las otras imágenes que muestran a personas con petardos dentro de dependencias municipales.