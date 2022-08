Jhonny: “No obedezco a logias, yo soy del pueblo”

“Nos critican, porque ayudamos a los pobres. No hagan eso. Ayudemos a la gente humilde. Los que tienen plata se defienden solos y yo no obedezco a logias y no soy un vendido. No obedezco a grupos de poder. No soy alcalde por representar a grupos de poder, a las logias, yo soy del pueblo”, afirmó Fernández durante el acto protocolar por el 62 aniversario de la Pampa de la Isla, uno de barrios más populares de Santa Cruz.