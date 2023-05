Jhonny observa las estadísticas de la Gobernación: "No son datos exactos, cuidado con crearse falsas expectativas”

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, observó este jueves las estadísticas presentadas el miércoles por la Gobernación, asegurando que "lo que ha hecho el Instituto Cruceño de Estadísticas (ICE) es un relevamiento de datos, no es un censo, no se equivoquen, no son datos exactos porque la metodología de trabajo y la forma como se planteó esa encuesta es solamente un muestreo, no es un dato exacto y contundente, cuidado".