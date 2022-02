Jhonny prevé presentar proyecto de Ley de transporte hasta el 10 de marzo

Escucha esta nota aquí

Son al menos ocho estudios que el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra prevé realizar a fin de elaborar un proyecto de ley para regular el servicio de transporte en la ciudad, para 50 años, el mismo que abarca obras en coordinación con los municipios metropolitanos.

"Estoy pensando en la Santa Cruz de 50 años", manifestó el alcalde cruceño, Jhonny Fernández, luego de explicar el plan de transporte para la ciudad.



Los ocho estudios que se realizarán son: el nuevo sistema de origen y destino de toda la ciudad, la nueva red semafórica inteligente, viaductos que se necesiten de aquí a 50 años, el túnel del tercer anillo en la zona de El Trompillo, el estudio del plan maestro de drenaje, el plan de pavimentación, la modificación de las rotondas y el tren metropolitano.



Para ello se creó una comisión integral donde participan varias secretarías municipales, a fin de detallar todos los planes y estudios. "Máximo hasta el 10 de marzo vamos a presentar el proyecto de ley que se llevará al Concejo Municipal, para que sea analizado", indicó Fernández al señalar que parte del proyecto ya se lo tiene en borrador.

Detalló que el nuevo plan integral de desarrollo de tránsito y transporte, regulará todo tipo de vehículos, desde mototaxi, trufis, micros hasta taxis del transporte interprovincial e interdepartamental.

"El sistema de pago se debe cambiar, los buses deben ser modernos con cámaras de vigilancia interna y externa en tiempo real. Como también debe tener un sistema de pago por tarjeta", dijo.





Terminales de buses

Entre las obras contempladas, se habla de la construcción de terminales de buses, porque la actual no abastece y solo causan congestión en la zona. "La terminal de buses nos trae problemas, nos complica la existencia en el tercer anillo hasta el segundo anillo. No hay control", dijo.

Indicó que hay propuestas para la construcción de tres terminales de buses, las cuales estarían ubicadas en las tres salidas de la ciudad, es decir, en la avenida Cristo Redentor (zona norte), en la avenida Virgen de Cotoca (zona este) y en ruta a La Guardia (zona oeste).

"Son puntos donde hay mayor flujo del transporte interprovincial. Se tiene que ver qué tipo de servicio de transporte se debe prestar y evitar que estos vehículos lleguen a zonas céntricas, ocasionando problemas", dijo el burgomaestre. Pavimentación y drenaje

Indicó que para regular al servicio público de transporte también se deben dar las condiciones de infraestructura vial. "En el plan de pavimentación tenemos que cubrir las radiales, hay barrios que no tienen pavimento, pero vemos que pavimentaron el entorno de varios condominios", observó el alcalde.

Anunció que en marzo se iniciará la pavimentación de la vía que unirá el distrito de Palmar del Oratorio con Palmar Viruez, que tiene una extensión de seis kilómetros. "Este corredor va ayudar a descongestionar el transporte pesado, de carga e interprovincial", añadió.



Además, aseguró que la nueva norma se elabora luego de escuchar todas las sugerencias tanto de expertos como de los sectores involucrados.

Agregó que hay siete propuestas de viaductos para la ciudad, hay propuestas de mantenimiento correctivo y un plan maestro de drenaje para lo cual se destinarán Bs 35 millones, que servirán para el inicio de los trabajos. "El 72% de los canales de drenaje están en pésimas condiciones porque nunca se le hizo mantenimiento adecuado", lamentó.

Casco viejo

Dentro de las propuestas también está pavimentar el centro de la ciudad, conservando las losetas en dos cuadras a la redonda a fin de mantener su historia.

"En el centro de la ciudad, el 63% de los cables son chatarras, son basuras, no se ocupan, lo único que pasa es que las cooperativas y prestadores de servicio no lo sacan", dijo Fernández y recalcó que no se gastará dinero en el retiro de los cables porque es responsabilidad de quienes los colocaron.

En relación a las rotondas, indicó que se hará el estudio correspondiente para intervenir, un estudio integral no solo del cuarto al centro de la ciudad sino de las ciudadelas. "Lo que pretendemos es que el próximo alcalde ya no venga y gaste en estudios, sino que siga el plan en base a los estudios serios y bien elaborados que se harán", sostuvo.