Jhonny prohíbe a funcionarios dar información sobre los ítems fantasmas y ‘Mamén’ Saavedra le dice: “Usted no va poder apagar la luz en este caso”

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra informó este viernes que la instructiva de prohibir a todos los servidores públicos dar información sobre el sonado caso ítems fantasmas es para “evitar que se entorpezca” la investigación y que la documentación sea mal utilizada. La decisión fue criticada por el concejal Manuel Saavedra, que le advirtió que con esa medida no logrará “apagar la luz en este caso”.

“Dicha instructiva busca únicamente el resguardo de información delicada para evitar que caiga en manos de personas con malas intenciones y que quieran beneficiarse de ella”, dice parte del comunicado.

Agrega que el Gobierno Municipal trabaja con transparencia y brinda acceso a la información pública. La instrucción sobre información y documentación a terceros (personal externo a la Alcaldía) fue emitida mediante una comunicación interna.

El documento dirigido a secretarios, directores municipales, direcciones generales de empresas y servidores públicos señala que se debe mantener con estricto cuidado la información y documentación, que se proporciona a terceras personas, periodistas, concejales y diputados debido a que la información de los procesos administrativos es confidencial.

“Se prohíbe a todos los secretarios, directores y servidores públicos del GAMSCS, proporcionar información, sin previa autorización del señor alcalde municipal. El incumplimiento a esta instrucción, será sancionada de acuerdo al Decreto Supremo N° 233”, menciona la comunicación, que lleva la firma del burgomaestre Jhonny Fernández.

Sobre el tema, el concejal opositor Manuel Saavedra (Demócratas) califica la medida como una falta de transparencia al proceso investigativo de la supuesta red de corrupción que estalló al interior de la Alcaldía cruceña.

“Lo único que usted (en referencia a Jhonny Fernández) está demostrando es una absoluta falta de transparencia, en momentos en que la población está asqueada por la corrupción y exige transparencia. Usted está poniendo obstáculos para que esto se esclarezca”, cuestionó Saavedra.

El legislador local recuerda a Fernández que él fue concejal los últimos años, periodo en el que se dio este escándalo de presuntos contratos irregulares. Agregó que es obligación del ejecutivo municipal brindar información a cualquier concejal que lo solicite.

“Usted no va poder apagar la luz en este caso, le guste o no le guste, quiera o no quiera nos va a tener que dar la información que así le solicitemos”, disparó Saavedra, uno de los concejales, que integra la comisión especial conformada en el legislativo municipal para coadyuvar en las investigaciones de este caso.

El Ministerio Pública investiga la presunta red de corrupción en la que se han visto involucradas exautoridades como los exalcaldes Percy Fernández y Angélica Sosa, además de Antonio Parada, exsecretario de Recursos Humanos y considerado cabeza de los actos irregulares.

Por este caso, el único preso es Julio César Herbas, que guarda detención preventiva en Palmasola. También se investiga a personal de la Coopeativa Seguapac y la financiera Jesús Nazareno.