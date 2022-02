Jhonny promete desayuno escolar desde el retorno a las clases presenciales

Escucha esta nota aquí

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, estima el retorno a clases presenciales a partir del mes de marzo. Por ello, pidió a padres de familia que se organicen para, en colaboración de las autoridades municipales, realizar la fumigación y limpieza de los centros educativos. Por parte del municipio, dijo se está trabajando en los protocolos de bioseguridad y en la dotación del desayuno escolar a partir del primer día de retorno a clases presenciales.

"El desayuno escolar está listo. Quiero que el mismo día que entren a la escuela les llegue el desayuno", manifestó Fernández entre los aplausos de padres de familia que asistieron al acto de colocación la piedra fundamental para la construcción de un centro de nutrición en el distrito 7 (Villa Primero de Mayo). "Ya esta contratado el servicio de desayuno escolar. Si no hay nutrición es difícil estudiar", remarcó.

"Se está entregando el equipamiento de bioseguridad a las unidades educativas: alcohol y mascarillas", detalló Fernández.

A los directores y profesores que trabajan en las diversas unidades educativas les solicitó que "sean más estrictos con el cumplimento de las medidas", tanto en el ingreso a las aulas como en los tiempos de receso y descanso.

El burgomaestre también salió al paso de las críticas sobre el poco avance en la adquisición de las tablets, una promesa que hizo durante la campaña electoral. "A fin de mes empezaremos con la licitación para la compra de las tablets, porque hay presupuesto", manifestó calificando de interés político los comentarios adversos de algunos concejales de oposición

"No me voy a ir sin cumplir mis promesas", expresó Jhonny para zanjar la polémica. En esta ocasión, el alcalde reconoció que "vamos a ver lo mejor" y anticipó que podrían sustituirse las tablets por computadoras. "El Ministerio de Educación me ha dado la información de las plataformas educativas", sostuvo.

