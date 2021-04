Jhonny propone cumbre de alcaldes y gobernadores electos para exigir censo en 2022

Escucha esta nota aquí

Jhonny Fernández, alcalde electo de Santa Cruz de la Sierra, propuso una reunión de autoridades subnacionales electas, para exigir que el Instituto Nacional de Estadística realice el Censo Nacional en 2022.

“Ya no podemos seguir esperando, no podemos seguir administrando en desventaja, yo voy a proponer una reunión, una cumbre de todos los alcaldes y gobernadores, y que estén las universidades también”, dijo Fernández.

El alcalde electo cruceño indicó que se debe pedir un financiamiento para realizar el censo, que ayudará a repartir los recursos del país de manera equitativa en las ciudades, en especial en Santa Cruz, que según proyecciones es el departamento que más ha crecido.

“Si el Gobierno no tiene la cantidad de dinero ahora, busquemos un financiamiento, pero no podemos poner la excusa de que no hay plata y que por eso no lo hacemos”, detalló.

Además, Fernández señaló que en la cumbre de autoridades electas también se analizará la logística que se puede necesitar para la realización del censo, para después reunirse con el Gobierno para pedirle que se desarrolle esta actividad en 2022, como la ley lo establece.

La semana pasada, el director del INE, Humberto Arandia Claure, responsabilizó al Gobierno de transición por la postergación del Censo de Población y Vivienda para el 2024. Según las normas nacionales, el proceso debía realizarse en 2022; no obstante, según Arandia, los continuos cambios de directores en 2020 y la pandemia fueron determinantes para su postergación.

Arandia calificó como “una gestión perdida” la administración de la expresidenta Jeanine Áñez, durante la cual se sucedieron cuatro directores en el INE generando inestabilidad en el plantel ejecutivo y técnico de la entidad.

A esto se sumó la pandemia y falta de coordinación en el ámbito técnico, aseguró el funcionario.

Por último, detalló que hasta el primer semestre se tendrá listo un decreto supremo para iniciar los preparativos para el próximo Censo.

