Jhonny ratifica entrega de bono de Bs 350 a estudiantes de inicial y primaria

El alcalde electo, Jhonny Fernández, anunció que el desayuno escolar que beneficia a los escolares será reemplazado por un bono de Bs 350, toda vez que las clases se imparten bajo la modalidad a distancia por la pandemia de coronavirus.



"Este año están garantizados los Bs 350 por alumno en el ciclo inicial y primario. El bono saldrá del presupuesto del desayuno escolar, como no están los alumnos a las aulas, no se les puede entregar el desayuno escolar. Ahora yo no quiero entregar alimentos porque es un problema. Vamos a entregar dinero en efectivo a los padres de familia para que ellos administren y le den alimentación a sus hijos que están pasando clases virtuales en sus casas", indicó el alcalde electo.

Esta fue una de las propuestas electores de Fernández, que este 3 de mayo asume funciones.

Fernández también ratificó su compromiso de dotar de tabletas a los estudiantes de secundaria y no descarta hacer gestiones ante el Gobierno para la dotación de computadoras a los maestros que trabajan en el municipio cruceño.