Jhonny rechaza denuncia de concejales sobre el desayuno escolar: "Que vayan a trabajar, los flojos esos"

En conversación con los medios de prensa, Fernández no titubeó al expresar su posición sobre los concejales: "Que vayan a trabajar, los flojos esos. Que vengan acá a mirar las obras, hombre, ¡qué flojos!. La verdad que son sin oficio estos. Les pagamos al fósforo. No aprueban nada. Se dedican a hacer TikTok y a denigrar, a insultar y a criticar. Al pedo (sic) le están pagando estos sin oficio, la verdad. Es al pedo".

Además, defendió la elección de grandes empresas para la adjudicación del servicio, argumentando que no se presentaron ofertas de empresas locales. "Yo no los obligo a los empresarios que vengan y se presenten. Es libre, es público y el que pone su oferta es electrónica, no viene a la Alcaldía. Lo meten electrónicamente", explicó.