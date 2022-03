Jhonny regresa la ley de Contratos al Concejo y hay cuestionamientos

Escucha esta nota aquí

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, regresó al Concejo Municipal la ley de Contratos y Convenios Municipales con sus respectivas observaciones. Ayer surgieron dos versiones sobre el envío del proyecto al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para su revisión. Desde la oposición advierten de que el burgomaestre recurre a una acción dilatoria para la promulgación de la mencionada norma.

Para hoy está fijada la sesión del Legislativo Municipal en la que se prevé leer las observaciones del alcalde para luego derivar el proyecto a la Comisión de Constitución para su análisis.

El concejal por Comunidad Autonómica y vicepresidente de la Comisión de Constitución, José Alberti, adelantó que las anotaciones del Ejecutivo serán rechazadas. “Sus observaciones siguen una misma línea; por ejemplo, la anterior vez señaló que el Concejo no tiene ninguna competencia para fiscalizar, revisar y aprobar convenios municipales algo que es totalmente falso”, dijo Alberti.

A partir de ahí, prosiguió el edil, hay un periodo de 10 días en los cuáles si el alcalde no promulga la mencionada norma, lo hará el presidente del Concejo, Israel Alcocer, de UCS. Sobre este punto, Alberti señaló que existe un compromiso de parte de la directiva del Legislativo Municipal en promulgar la norma para que la fiscalización de contratos vuelva al pleno, como ocurría antes de la gestión de Percy Fernández.

Control constitucional

Por la mañana, el alcalde Fernández dijo que envió la norma a revisión al TCP para determinar si la misma es constitucional o no. Además de observar las modificaciones que hubo con relación al monto de los contratos que se deben aprobar con autorización del Concejo, que aumentó de Bs 1 millón a Bs 30 millones.

La norma no es del Ejecutivo y no la he promulgado porque estoy haciendo las consultas; no puede ser que primero quieran hacer una ley con un determinado monto y luego hacen otra norma con una suma diferente, justificó el alcalde Fernández.

Por la tarde, un asesor de la Alcaldía aseguró que el proyecto no fue remitido al control constitucional porque no es de carácter nacional, sino municipal.

Sobre la cuantía, que señala que el Concejo podrá fiscalizar los contratos municipales que superen los Bs 30 millones, el concejal Manuel Saavedra, Demócratas, dijo que de ser promulgada la ley, planteará una modificación para que la misma sea igual a la aprobada en septiembre de 2021 con el voto de los 11 concejales.

“Nos gustaría que nos respondan por qué se aumentó la cifra; ese fue uno de los argumentos que nos dieron para que el alcalde no envíe la ley al TCP, pero al final lo terminó haciendo”, cuestionó.

El concejal José Quiroz, del MAS, dijo que sea por Bs 1 millón o Bs 30 millones los contratos tienen que ser fiscalizados por el legislativo y, por ello, apoyan que la norma sea promulgada por el edil Alcocer. “Los contratos no llegan (después) cuando ellos (el Ejecutivo) ya los tienen cerrados”.

Lea también Santa Cruz Concejales opositores ven doble discurso del alcalde cruceño al cuestionar la ley de contratos "El alcalde no quiere ser fiscalizado", dice Quiroz (MAS). Saavedra (Demócratas) observa un acuerdo entre oficialismo y oposición al aumentar el monto de los contratos

​