Jhonny se reúne de emergencia con su gabinete para oficializar cambios en el Ejecutivo Municipal

“Mi decisión se debe a que no comparto ni convivo con muchas decisiones que se han tomado en el Ejecutivo municipal . Muchas de esas situaciones me han afectado”, explicó Pedraza a EL DEBER.

Este viernes en EL DEBER Radio, el concejal 'Mamén' Saavedra dijo que la Alcaldía no solo sufre una crisis de gabinete, sino una crisis de gestión y de valores. Aseguró que el video del alcalde pidiendo la renuncia de sus colaboradores fue una acción desesperada ante las filtraciones de renuncias de sus allegados que no están de acuerdo con sus últimas decisiones políticas.



“Yo creo que hay muchas personas que tienen principios, que ponen primero a su región antes que una pega, entonces han tomado la decisión de salir porque no están de acuerdo con las decisiones del alcalde en lo político. Quien va en contra de su región y de su gente, acaba solo y eso estamos viendo”, expresó Saavedra.