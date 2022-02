Jhonny sobre el BRT: "Mil millones de bolivianos se han malgastado en obras que son ensayos"

Escucha esta nota aquí

El alcalde Jhonny Fernández, en entrevista con el programa Influyentes de EL DEBER Radio, señaló que su administración plantea una solución integral al problema del transporte urbano que, además busca integrarlo con el transporte metropolitano.

Anunció que el 10 de marzo presentará un proyecto de ley al Concejo Municipal, para su consideración. De otra manera, dice, sería improvisar y malgastar dinero.

“Mil millones de bolivianos se han malgastado en obras que son ensayos y, en verdad no le sirvieron a Santa Cruz”, manifestó el burgomaestre en Influyentes.

Además indicó que buscan dar un buen servicio, y de calidad, al ciudadano, así como proporcionarle condiciones adecuadas de infraestructura y señalización vial.

Para Fernández, es necesario realizar varios estudios ‘serios’ para ejecutar programas y proyectos en el mediano y largo plazo.

Al respecto, el concejal de Demócratas, Manuel 'Mamén' Saavedra criticó que el alcalde no hubiera entregado un plan de tráfico y solo hubiera hecho un anuncio de que lo hará en marzo, aunque ya adelantó que a los transportistas les dará una concesión por 20 años. “Es una incoherencia, es una irresponsabilidad. Primero habría que hacer un plan en el cual las reglas estén claras sobre cuál va a ser el futuro del tráfico de la ciudad”, dijo el concejal opositor.

Por su parte, el alcalde Fernández afirmó: “Nosotros no obedecemos ninguna directriz del autotransporte. Aquí la Alcaldía tiene su propia dinámica y política, que es ejecutar programas y proyectos; no nos dejamos influenciar por ningún sector. Escuchamos su propuesta. Nada más. Nosotros tomamos las decisiones”.

Sobre el proyecto de BRT (Buses de Transporte Rápido), el burgomaestre indicó que se revisó el proceso de contratación y la firma del convenio y que existen observaciones de la Contraloría, además de un proceso penal en la Fiscalía.

El alcalde ve que ese contrato del BRT era un acuerdo que beneficiaba a las partes, pero no a los ciudadanos, por lo que se tomó la decisión de rescindirlo.

Al respecto, Lindbergh Ulloa, abogado de la Sociedad Civil Chuturubí, manifestó que, para rescindir el contrato del BRT suscrito entre el Gobierno municipal y Chuturubí, se tienen tres vías: la primera es la de rescisión automática, en el caso de que una de las partes no contestara pasados 10 días; la segunda, si una de las partes no está de acuerdo y responde dentro de ese plazo. En ese caso se podría ir a un juicio administrativo y a otro por la vía ordinaria. Finalmente, la tercera vía de rescisión es si existe el acuerdo para una conciliación. Así lo hizo conocer también a través de una entrevista en EL DEBER Radio.

El abogado expresó que ellos irán por la segunda opción y que darán a conocer su parecer este martes 22, en una conferencia de prensa.

Para el concejal Saavedra, no corresponde pagarle a la empresa del BRT, porque “ese era un mal contrato, que no le hacía bien a Santa Cruz y se tenía que terminar esa relación. Ahora vendrán los pasos legales para proteger a la ciudad y que no demanden más gastos”.

Ulloa se refirió al accionar de la Contraloría, como una supervisión al proceso del contrato, y que fue eso lo que el municipio tomó como causal para iniciar un proceso al presidente de la sociedad Chuturubí. “No estamos hablando de una auditoría externa, tampoco de un dictamen de auditoría externa donde deben definirse primero responsabilidades administrativas, civiles o penales; no existe todavía”, explicó el abogado.

Sobre los buses BRT adquiridos, señaló que cinco están a nombre de Chuturubí, pero los 25 restantes todavía están a nombre de la empresa importadora. La inversión que hicieron en la compra de estos vehículos fue de $us 5,28 millones. Ulloa explicó que el contrato determina que deben devolver el dinero invertido (de los cinco buses) más el costo operativo.

Por otro lado, contó que han pedido garantías para continuar operando, ante amenazas que han recibido de otros transportistas de destrozar los buses y quemarlos. “Cada vidrio cuesta Bs 80 mil”, comentó.

Acerca de los cordones, que semanas atrás había anunciado que se retirarían, Fernández dijo que, después de que la parte legal les dé vía libre para empezar los trabajos, los retirarán. De la misma forma, manifestó que se arreglarán los accesos del Primer Anillo que han sido modificados cuando el BRT fue construido.

Lea también Santa Cruz Plan de transporte se iniciará con la reducción a la mitad de los micros que ingresan al centro Así lo confirmó el asesor de la Secretaría de Movilidad Urbana

​