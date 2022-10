Jhonny sobre el paro por el censo: “He tenido una noticia hace rato, de que se está acercando el diálogo"

En ese marco, “yo siento que ambas partes ya quieren entrar a ese diálogo, de hecho, hoy me han informado que se van a abrir algunos espacios y ojalá que sea lo más pronto posible y que la gente siga trabajando, que la dinámica siga, que el censo continue y que no se paralice ,ni que podamos tener más paros”, dijo Fernández más adelante.



La noche del 30 de septiembre el cabildo reunido en El Cristo aprobó un paro indefinido de labores desde el 22 de octubre si el Gobierno no convocaba al Censo de Población y Vivienda en 2023 y cuyos resultados debieran estar listos en 120 días. El Ejecutivo intentó varias estrategias para desmontar esa medida, sin embargo, no tuvo éxito.