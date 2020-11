José Gary Áñez: "Santa Cruz ya no debe tener en su agenda de oferta electoral simplemente el pavimento"

Escucha esta nota aquí

El periodista José Gary Áñez, en una entrevista con el programa Influyentes de EL DEBER Radio, relató cómo fue que decidió postularse como candidato a la Alcaldía de la capital cruceña.

Añez contó que, en principio, fue invitado para conversar con más de un centenar de vecinos y dirigentes de distintos distritos sobre la problemática de la ciudad.

"Hago una lectura periodística del tema y expongo lo que debería hacer el municipio y no lo hace. Al final, uno de los líderes de distrito propone la candidatura, yo digo que hay dos limitantes: que no tengo plata y no tengo partido", señaló el periodista.

Áñez cree que es complejo cuando la temática dentro de los partidos políticos tiene que ver con la distribución del poder y la generación de fuentes laborales.

"Santa Cruz ya no debe tener en su agenda de oferta electoral simplemente el pavimento. El desarrollo humano es una tarea pendiente, el poder gestionar desde la Alcaldía algunas transformaciones que le harían bien al ciudadano y defenderle el metro cuadrado que tiene que ver con salud y educación, porque lo demás está presupuestado", razonó Áñez que, hasta el momento, no ha cerrado con ningún partido político o agrupación su posible candidatura.

Sobre la convocatoria a la Cumbre de la Unida del Comité pro Santa Cruz, el periodista no está de acuerdo con que el ente cívico se convierta en una sala de negociación de los partidos políticos.

"El Comité no está para poner, aprobar o dar la venia a candidatos, está por sobre eso. No puede convocar para decir quién es el candidato o quién no. Los institucionalistas deben salir para no permitir que se transforme en un escenario de negociación política, que lo hagan, pero fuera del Comité", puntualizó el precandidato.