Joven golpeada en el taxi tiene múltiples fracturas en el rostro, su familia pide que capturen a los responsables

La mujer que fue agredida en el interior de un taxi la madrugada del sábado tiene múltiples fracturas en el rostro y está a la espera de ser sometida a una cirugía reconstructiva en una clínica privada. Sus familiares, entre lágrimas, piden a la Policía que ejecuten los mandamientos de aprehensión contra los dos hermanos acusados.

“Su rostro está destrozado. La nariz está completamente quebrada, tiene el pómulo hundido y fisuras en la dentadura y detrás del ojo; eso es lo más peligroso, porque mi hija puede perder la visión, según el médico”, comentó entre sollozos Brígida Cruz, madre de la joven afectada.

La afligida mujer dijo que su hija necesita ser sometida a varias operaciones médicas, debido a la gravedad de sus lesiones que la dejaron con 10 días de impedimento. Asimismo, lamentó que los responsables de la agresión aún continúen prófugos, por lo que pidió a los agentes policiales dar con su paradero.

“Yo tenía que estar fuerte para afrontar esta situación y no mostrar debilidad a mi hija, pero ya me he estado aguantando todo este tiempo. Necesito que se haga justicia por favor”, pidió, con lágrimas e impotencia.

Por su parte, el abogado defensor de la víctima, Armando Sarmiento, indicó que los agresores fueron identificados por la Policía con los nombres de Matthew y Kathryn Merlin Middagh, ambos hermanos.

Señaló que estos sujetos no tienen ninguna relación con la víctima y refutó la brutal agresión que cometieron contra una “joven indefensa” que se encontraba en el interior un taxi a la salida de un concierto la madrugada del sábado.

Sarmiento pidió a la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) capturar a los dos hermanos implicados para que sean puestos ante la justicia, donde “deberán ser sancionados con todo el peso de la ley”. Agregó que se analizará ampliar las investigaciones contra las otras dos mujeres que estaban en compañía de los acusados.

Taxista liberado

Por su parte, el director de la Felcc, Julio César Cossío, indicó que se liberó al taxista luego de su declaración. "El Ministerio Público dispuso el cese de arresto del hombre porque solo era un taxista, pero también se lo está citando para una declaración ampliatoria", explicó.

El jefe policial dijo que el proceso se inició no solo por el delito de lesiones graves y leves, sino también por robo agravado, debido a que la víctima denunció que le arrebataron su celular durante la golpiza.

“El caso está en proceso de investigación, pero ya los tenemos plenamente identificados (a los agresores) y se han emitido los mandamientos de aprehensión. Estamos con la tarea de dar con su ubicación y someterlos a la ley", dijo Cossío.

