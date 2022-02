Joven que violó a su prima hermana será puesto ante un juez casi dos años después de cometido el delito

Escucha esta nota aquí

Esteban Bernardo Rivero Rodríguez, un joven de 21 años acusado de violar a su prima hermana en el día de su cumpleaños, en abril de 2020, será puesto ante un juez este miércoles 9 de febrero, después de varios retrasos que ha sufrido el caso, pese a las pruebas que lo incriminan.

El delito se cometió en abril de 2020, cuando el joven insiste en consumir bebidas alcohólicas para celebrar el cumpleaños de la víctima, quien ante el reiterado pedido accede. Horas después pidió que lo dejen dormir en la casa de la víctima y al haber una relación de primos hermanos la joven accede (se conocen desde pequeños y viven en la misma calle).

Cuando el acusado consuma la violación, la muchacha piensa que todo era una pesadilla, pero al levantarse descubre que su ropa la tenía puesta al revés y con manchas de sangre, además empezó a sentir temblores en todo su cuerpo

“Me di cuenta que mi sueño no fue una pesadilla, sino que había sido violada”, reza el testimonio de la víctima, quien le contó lo ocurrido a su mamá.

La violación fue confirmada a través de los respectivos exámenes médicos, con aval de la Fiscalía, y se determinó recluir preventivamente al violador en la cárcel de Palmasola por un periodo de cuatro meses.

Sin embargo, la abogada Jéssica Echevarría, quien funge como defensa de la joven, señaló a EL DEBER que este caso se viene retrasando por varios meses debido a que el entorno del acusado utiliza diferentes recursos para postergar el proceso.

Desde enfermedad por covid-19 hasta cambio de abogados son algunas de las excusas que frenan la sentencia de Rivero, según la denuncia de Echevarría.

"No veo voluntad de los funcionarios en asumir el compromiso de resolver estos casos. No van, presentan excusas por enfermedad o simplemente no quieren actuar. No puede ser que cada vez presenten una serie de chicanerías, como falsos contagios de covid-19; ahí también entra en juego la ética de los médicos que se prestan para emitir certificados que retrasan estos casos", manifestó Echevarría.

La víctima presenta un cuadro de depresión severa, según el reporte de la abogada, y denunció que el acusado cada vez que puede se hace la burla de la mamá y de las hermanas de la joven abusada.

Lea también PAÍS Denuncian que senador del MAS tiene una denuncia formal por violación Se trata de Hilarión Padilla Mamani, quien ofreció trabajo en el Estado a una joven de 26 años a cambio de relaciones sexuales.