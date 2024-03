Joven voluntaria fue asaltada durante la jornada del censo en Santa Cruz

​La víctima, identificada como una supervisora del censo, describió el incidente en un video difundido por 'Brújula Digital': “Estaba supervisando a un censista voluntario en la esquina de una casa cuando, en ese momento, me puse a revisar mi teléfono.Una motocicleta con dos hombres a bordo pasó cerca de mí y me preguntaron por una calle. Fue cuando me jalaron el celular y me tumbaron al suelo”.