Jóvenes auxilian a una mujer herida con cuchillo y frustran asalto en Yapacaní

La tarde de este sábado, una mujer fue atacada por dos malhechores en motocicleta, quienes intentaron robarle la cartera amenazándola con un cuchillo. Sin embargo, la joven se defendió y dos jóvenes que pasaron por el lugar la auxiliaron, logrando atrapar a uno de los asaltantes.

“Sentí que alguien me agarró por el cuello y me querían quitar el teléfono. Vi el reflejo del cuchillo y puse mi mano; ahí fue que me corto y grite. Por eso empezaron a golpearme y se llevaron mi cartera” contó entre lágrimas la víctima al momento de formalizar la denuncia en la Policía.

Los gritos de la mujer, alertaron a dos jóvenes que pasaban por la zona, quienes con ayuda de otros vecinos lograron aprehender a uno de los delincuentes, mientras que el cómplice se dio a la fuga.

El hecho ocurrió en el barrio Oriental de Yapacaní cuando la mujer caminaba por la calle, sin percatarse que la estaban siguiendo dos sujetos a bordo de una motocicleta. El sujeto aprehendido tiene 22 años y negó haber atacado a la joven

Horas más tarde, en el mismo barrio y en la misma calle un menor de 17 años fue sorprendido en posesión de objetos que habría robado de un domicilio de la zona. La actitud sospechosa del adolescente alertó a los vecinos quienes lo aprehendieron y lo entregaron a la policía

“Mi madre vio que el chico saltó de adentro de la casa de mi hermana, de donde se sacaron un taladro, una amoladora, una garrafa y otras cosas más. Lo vimos sentado afuera y a nosotros mismos nos ofreció en venta las cosas”, comentó a EL DEBER uno de los testigos del hecho.

En ambos sucesos, fueron los vecinos quienes aprehendieron a los autores y lograron recuperar los objetos robados. Ahora la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investiga ambos casos denunciados, en los cuales hay dos aprehendidos que serán puestos a disposición judicial.

