Juan Carlos Medrano denuncia a micreros por cerco al Concejo Municipal

"Los transportistas no pueden hacer de Santa Cruz lo que les dé la gana. Ellos ya se comprometieron en mejorar el servicio hace años, a renovar las unidades de servicio y ahora pretenden presionarnos para subir el pasaje", disparó Medrano, tras salir del Ministerio Público.



El legislador lamentó que "ayer (miércoles) estuvieron 7 horas, atentando contra la seguridad de las personas, deteriorando los bienes. Lo primero que tenemos que hacer es poner orden. Hay que renovar el sistema obsoleto, somos la ciudad con mayor crecimiento", apuntó.



Según Medrano, "se ha planteado una ley para licitar rutas a empresas nacionales e internacionales, con servicios acorde con la cantidad poblacional. Los transportistas no quieren dar curso a esta propuesta".



Y advirtió que "esperamos que con esta denuncia (que se presentó en la Fiscalía) no tengan (los transportistas) la osadía de volver a presionar como lo hicieron el miércoles".