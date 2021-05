Juan Carlos Medrano: “Si pretenden atropellar la ley, cada sesión del Concejo será igual a la del martes”

Escucha esta nota aquí

Es el primer concejal de C-A y uno de los que más reclamó durante la sesión de casi siete horas que se celebró el martes en el Concejo Municipal cruceño. Cuestiona el poco conocimiento de las normativas por parte de sus colegas de UCS. Juan Carlos Medrano adelantó que se presentarán recursos por la elección de la directiva.

_El empantanamiento y la pugna que hubo el martes en el Concejo ¿será la característica de esta nueva gestión?

Si los concejales de UCS y del MAS pretenden atropellar la ley, cada sesión será igual a la del martes.

_¿Existe un plazo para definir la vicepresidencia?

La elección del martes fue inconstitucional, se violaron muchos artículos de la Constitución, de la Ley Marco de Autonomía, del Régimen Electoral, el reglamento del Concejo y no se respetó lo ejecutado en el Tribunal Electoral Departamental (TED) establecido que fue una carta enviada al Concejo para que, en base a esos resultados, podamos hacer la elección, pero como no era favorable, decidieron no avalar ni mencionar los resultados emitidos por el TED y es por eso que actuaron con el rodillo masista de los seis votos. Solamente votó la UCS y el MAS. Los concejales de C-A y Demócratas no, porque no era constitucional ese proceso.

_Esta es la primera vez que el Concejo de Santa Cruz de la Sierra no completa su directiva, ¿qué significa esto?

Significa que hay un equipo de concejales que le responde al municipio y que son principistas, municipalistas, apegados a las normativas. A mí me sorprendió que ninguno de los concejales de UCS tenían la más remota idea de lo que decía el reglamento.

_Las diferencias entre la mayoría y las minorías se deben a leyes y reglamentos obsoletos que se prestan a diferentes interpretaciones, ¿está previsto un cambio en el reglamento?

No había confusión en el reglamento, era clarísimo. En la próxima sesión vamos a tocar las comisiones del Concejo y en la subsiguiente podríamos tocar una posible modificación, siempre y cuando se argumente cuáles son los principios para hacerlo.

¿Recurrirán a otras instancias para resolver las diferencias por la presidencia?

Tenemos que presentar una moción para reconsiderar la resolución de la elección. También los amparos constitucionales si fueran necesario y los procesos penales toda vez que se violó una sentencia constitucional que ya ratificaba a quién le correspondía la presidencia del Concejo.