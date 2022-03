Juan Pablo Suárez: "Como alternativa al Censo se puede modificar la Ley de Participación Popular"

Escucha esta nota aquí

Para la realización del Censo de Población y Vivienda, previsto para noviembre de este año, hay actividades críticas como la cartográfica o mapeo del país que deben realizarse con anterioridad. Según Juan Pablo Suárez, director del Instituto Cruceño de Estadística (ICE), ni siquiera se ha lanzado la convocatoria de supervisores para trabajar en un censo experimental, por lo que propone modificar la Ley de Participación Popular para hacer una repartición actualizada de los recursos de coparticipación mediante proyecciones intercensales.



En el programa Influyentes de EL DEBER Radio, el economista explicó que el municipio de Santa Cruz de la Sierra actualmente recibe el 15 por ciento de recursos siendo que, de acuerdo con proyecciones intercensales, su peso poblacional es de 30 por ciento.

“Como departamento hemos perdido Bs 1.100 millones. Seguimos recibiendo recursos como si tuviéramos un 23 por ciento de la población cuando en realidad - según las proyecciones- tenemos un 30 por ciento de la población actual del país. Por año perdemos más o menos Bs 100 millones”.

Suárez considera que la planificación del Censo es un proceso largo y que puede tomar un año. Sin embargo, prosigue, los problemas del anterior Censo fueron por una mala cartografía, había comunidades y barrios completos que no estaban incluidos, no hubo la herramienta para llegar y censarlos.





Según su análisis, “las cosas (el censo) no se van a dar”, porque sin cartografía no hay censo, toda vez que es una herramienta principal de los censadores para poder llegar a un lugar. Cita como ejemplo a Panamá, que tiene planificado su censo para 2023, sin fecha, pero que ya están trabajando en su actualización cartográfica desde hace dos años.

Aclara que “el Censo es imprescindible”. Su realización es competencia del Gobierno Nacional, mediante el Ministerio de Planificación y canaliza su ejecución el Instituto Nacional de Estadística (INE). La única unidad especializada en estadística subnacional es el Instituto Cruceño de Estadística (ICE).

De darse una distribución actualizada hay municipios que se verían afectados económicamente y también su representación parlamentaria, advierte Suárez, la mayoría de ellos son del partido oficialista, el MAS.