Jubilación forzosa: "el Gobierno está jugando al cansancio, pero no sabe que (el sector) salud no se cansa", dicen desde el Fesirmes

"El gobierno está jugando al cansancio, pero no sabe que (el sector) salud no se cansa, sigue luchando y lo seguirá haciendo, porque no es solo para nosotros, sino para todos los trabajadores", aseguró Ruth Aguilera, de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) de Santa Cruz.