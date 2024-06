Jubilación forzosa: médicos dan un plazo de una semana para evitar un paro de cinco días

El sector salud se mantiene firme en su rechazo a la disposición única del proyecto de Ley 035, que propone la jubilación obligatoria a los 65 años. Tras un paro movilizado de 96 horas la semana pasada, los trabajadores de la salud han dado un plazo de una semana al Gobierno para retirar esta disposición. De no cumplirse esta exigencia, anuncian un nuevo paro nacional, esta vez de 120 horas. "Nuestra postura es clara: se retira la disposición única adicional y nos sentamos a dialogar" , afirmó Wilfredo Anzoátegui, presidente del Colegio Médico de Santa Cruz.

"No se trata de ir a una mesa de diálogo como lo propone el diputado Omar Yujra, sino de una reunión decisiva: o se retira esa disposición o no hay diálogo", sentenció el médico.

La disposición en cuestión ha generado un gran rechazo entre los profesionales de la salud, quienes la consideran una "jubilación forzosa" que atenta contra sus derechos laborales. Argumentan que esta medida no solo afectaría negativamente su economía, sino que también representaría una pérdida significativa de personal calificado en el sistema sanitario del país.



Ante la postura inflexible del sector salud, el diputado Omar Yujra, presidente de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, ha convocado a un diálogo para abordar la situación. Sin embargo, los representantes de la salud han expresado que solo participarán en este diálogo si se retira previamente la disposición 035 de la mesa de negociaciones.



En los próximos días, se llevará a cabo un ampliado nacional del sector salud donde se analizará la posibilidad de iniciar un paro nacional de 120 horas (cinco días). Los trabajadores de la salud no descartan que otros sectores, como los maestros urbanos, la universidad, los gremiales y transportistas, se sumen a esta medida de protesta.



"Pedimos al diputado Yujra que tome una decisión definitiva hasta la próxima semana", sostuvo Anzoátegui. "No nos negamos a jubilarnos, pero exigimos una jubilación justa, digna y voluntaria. Por eso, se tiene que retirar esa disposición", añadió.