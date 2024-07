Jubilación forzosa: médicos postergan una semana el paro de 120 horas

"Tuvimos una reunión con el Fesirmes y otros sectores, vimos la situación en la que se encuentra el pueblo, los hospitales como el San Juan de Dios, el hospital de Niños Mario Ortiz; no siendo indolentes con la misma y la solicitud que nos hicieron las instituciones representativas de nuestro pueblo, es que se decidió postergar por una semana más la medida de presión", manifestó el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui.

Sin embargo, no descartó las otras medidas anunciadas para esta semana como las marchas. "Vamos a realizar las diferentes movilizaciones. El 19 de julio está prevista una gran marcha con la Universidad, jubilados, maestros urbanos, para hacer conocer a los legisladores y al presidente del Estado que no estamos dando un paso atrás, sino que no somos indolentes con el pueblo".