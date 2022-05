"Judas", "zánganos" y "machistas": los concejales cruceños pasaron del debate a los insultos en una tensa sesión

Escucha esta nota aquí

La elección de la concejala Lola Terrazas (C-A) como vicepresidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra dejó en los registros un cúmulo innumerable de frases irónicas, insultos y gritos en la sesión del martes, 17 de mayo. La insistencia del presidente del órgano deliberativo, Israel Alcócer (UCS), por llamar al orden fue desoída por la mayoría de los ediles que asistieron a la plenaria.

El tenso debate se extendió por cerca de una hora hasta que la concejala de UCS Gabriela Garzón, reclamó al presidente la moción de "suficiente debate". Una estrategia habitual por el oficialismo para acallar a los opositores y pasar directamente a una votación que, como en otras ocasiones, ya estaba ganada.

Las molestias de los concejales de Comunidad Autonómica Marcelo Vidaurre y Federico Morón no surtieron efecto en Alcócer. A pesar de los intentos por explicarse, el presidente convocó a los ediles para que emitieran su voto. Se trataba de validar a Lola Terrazas como vicepresidenta del Concejo.

Alcócer quedó en evidencia cuando retiró la palabra a Vidaurre por pedir el voto nominal, pero permitió, acto seguido, a Luis Alberto Vaca (Demócratas) solicitar la misma demanda.

La votación confirmó a Terrazas como vicepresidente. Se completa así una directiva que trabajó durante un año con dicha acefalía. A los votos de UCS, MAS y Demócratas se sumaron los de la propia Terrazas y de Noemy Centellas, concejal suplente de Comunidad Autonómica (C-A).

Una intensa ida y venida de acusaciones e insultos deja diez frases destacadas que evidencian la disputa que se vivió en el hemiciclo municipal.

- "UCS es el caballo de Troya del MAS en Santa Cruz de la Sierra. La justicia juega a favor de UCS", manifestó al inicio de la sesión Federico Morón (C-A). La bancada opositora se considera, como fuerza ganadora, la llamada para asumir la presidencia del Concejo. Un amparo en el Tribunal Constitucional Plurinacional así lo ratificaría, aunque la impugnación presentada por UCS anuló dicha sentencia. La presencia de los concejales en legislativo supondría un "consentimiento de hecho" y dejaría sin efecto la sentencia inicial.

- "Vamos a seguir ganando porque somos ilegales. Tenemos la justicia del MAS, no tenemos...". En un arrebato por replicar a Morón, la concejala Silvana Mucárzel (UCS) incurrió en un lapsus que provocó los aplausos irónicos del edil opositor.

- "No hay ni va a haber acuerdo con UCS. Es un mal menor. En vez de estar peleando, trabajemos. (A Morón) Usted se enamoró del MAS, lo invito (a trabajar)", manifestó la edil de la agrupación azul Rosario Callejas.

- "Están batiendo un papelito que ni siquiera han leído. No es un empate técnico, concejal Linera, digo concejal Mucárzel". Las palabras de Marcelo Vidaurre destaparon las molestias y los gritos por parte de la propia Mucárzel y de Garzón, ambos de UCS.

- "Hay una hambruna terrible sobre un tema de poder. Añorarían estar aquí sentados para poder negociar pegas", retrucó la secretaria de la directiva, Mucárzel ante la insistencia de C-A por acaparar la presidencia del Concejo.

- "La señora Sosa va a quedar como heroína", expresó el edil Vidaurre, que acusó a la bancada de UCS de incumplir las leyes para tapar la gestión del alcalde Jhonny Fernández y frenar cualquier intento de fiscalización.

- "Ellas son los que tienen los pantalones en la bancada. Los varones son unos egoístas que no les dejan asumir ningún cargo", dijo Gabriela Garzón (UCS), que respaldaba a Terrazas y a Centellas, y acusaba al resto de la bancada de C-A de incurrir en actitudes machistas. Además, Garzón señaló su apoyo a Terrazas para "dejar la boca callada a estos dos zánganos que están sentados ahí", en alusión a Vidaurre y a Morón.

- "La concejal que nos dijo zánganos ha salido del Distrito 12 correteada por los vecinos. El pueblo no es burro", expresó Morón en respuesta a la alusión anterior de Garzón. Sin el uso de la palabra, Garzón respondió a grito en cuello. "Infórmese primero. No sea burro", espetó al edil opositor.

Este cruce de alusiones se vincula con la suspensión de una sesión de honor que debió realizarse días atrás en el DM12. La protesta de los vecinos impidió el desarrollo de la sesión y Gabriela Garzón, que en ese entonces cumplía funciones de Alcaldesa interina, debió salir de forma apurada.

- "Judas, en la historia de la humanidad, traicionó a un líder. Ahora me siento traicionado so pretexto de hacer la política que ha hundido el país", dijo Vidaurre, argumentando su voto con estas duras palabras en contra de Lola Terrazas. Inmediatamente después, la edil aludida señaló: "No le permito acusarnos de traidoras. Traición es cuando se cambia la cuantía de 1 a 30 millones o cuando se deja sin efecto la ley de Alianzas Público Privadas".

Estos fueron los momentos de mayor tensión entre concejales de C-A. Antes de que Terrazas asumiera oficialmente el cargo de Vicepresidenta, Vidaurre y Morón abandonaron el pleno.

- "Voto por mi capacidad", dijo Terrazas durante la votación. Así ratificaba su posición de integrar la mesa directiva del Concejo. Anteriormente reivindicó su posición al indicar que "cada concejal tiene voz propia y tiene criterio. No compartimos el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, pero el escenario hoy es otro. La Vicepresidencia no se negocia, es un espacio para fiscalizar".

La confrontación verbal entre concejales adquirió ribetes callejeros por momentos. Los gritos y los insultos se interponían entre las intervenciones de los ediles. Pero una referencia de Mucárzel recuerda la expresión utilizada por Gary Áñez en los debates entre los postulantes a la Alcaldía. "Circulando, circulando", reclamaba la secretaria del Concejo a Morón al mismo tiempo que trataba de silenciar el discurso del opositor.

