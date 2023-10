Juez da libertad irrestricta por legitimación a acusado por el crimen de tres policías en Porongo

El ciudadano Jassir Góngora tiene dos procesos en contra por presuntos delitos que se conocieron tras el asesinato de tres policías en el municipio de Porongo. En uno de los casos, por legitimación de ganancias ilícitas, fue favorecido con libertad irrestricta, pero deberá permanecer detenido por el caso del crimen.



El juez anticorrupción Roberto Parada Mole le otorgó libertad irrestricta durante una audiencia cautelar desarrollada en su despacho.



El fiscal anticorrupción Alexander Mendoza había ampliado las investigaciones e imputó por legitimación de ganancias ilícitas a Jassir Góngora, para quien pidió detención argumentando que había pruebas de la comisión del delito. Entre sus fundamentos, la Fiscalía aseguró que Góngora mantenía estrecha relación financiera de bienes con Misael Nallar, el principal señalado por el triple crimen de los policías y en las pesquisas por legitimación y enriquecimiento ilícito.



La defensa de Jassir Góngora aseguró que él nada tiene que ver con el delito de legitimación, que no tiene bienes y por lo tanto le corresponde defenderse en libertad.



La Fiscalía fundamentó que Misael Nallar acumuló costosos bienes y que le detectaron movimientos económicos sospechosos en sus operaciones financieras.



Dentro de las pesquisas en coordinación con la Policía, el Ministerio Público detectó estrecha relación entre Góngora y Nallar, razones en las que basó la imputación.



En el proceso por legitimación de ganancias ilícitas, la Fiscalía en coordinación con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) incautaron bienes cuantiosos en la capital y provincias.



Aún permanecen secuestrados bienes inmuebles, vehículos y estancias en las zonas rurales.



En las investigaciones figura la incautación de la empresa de transportes Equipeser con oficinas por la doble vía a La Guardia.



Según las pesquisas, el propietario tiene a su nombre 100 motorizados que eran utilizados por Misael Nallar en calidad de alquiler.



La Fiscalía y la Policía siguen investigando a Nallar por la tenencia de bienes costosos; él permanece detenido en la cárcel de Chonchocoro. Se conoce que se alistan citaciones a otras personas que aparecen relacionadas con movimientos financieros de Misael Nallar.



Todos están detenidos



Pese al fallo del juez Roberto Parada, el procesado Jassir Góngora permanece detenido al existir en su contra otra causa por asesinato, vinculado al triple crimen de los policías Eustaquio Olano, Alfonso Chávez y el voluntario del Gacip José David Candia Orozco.



También están detenidos Misael Nallar, en el penal de Chonchocoro; el colombiano Esteban Beltrán Múñoz. en la cárcel de El Abra; mientras que Widen Noda y Jassir Góngora están en Palmasola.



Los primeros días de junio la Fiscalía presentó acusación formal para llevar a juicio oral por asesinato a Misael Nallar y todos los implicados. Sin embargo, antes de la acusación, los familiares de las víctimas presentaron desistimiento de su denuncia, hecho que generó serios cuestionamientos. No obstante, la Fiscalía acusó y presentó pruebas de que los policías fueron asesinados por las personas investigadas que se encontraban con armas de fuego en el camino a Porongo.



Entre los acusados figura y Édgar Dorado Menacho que permanece prófugo de la justicia.



Sin embargo, en una resolución, la Fiscalía dictó sobreseimiento definitivo en favor del mayor Julio Álvaro Muñoz Mejía, así como del abogado Rodrigo Gonzales.



La resolución conclusiva de sobreseimiento estableció que contra el mayor Muñoz y el abogado no se encontró pruebas de su participación en el triple asesinato de los policías.



Sin embargo, al inicio de las investigaciones se determinó que el mayor Muñoz se encontraba en el lugar. Además, fue él quien posibilitó la entrega de Misael Nallar en la zona de Tres Cruces, cerca de Cuatro Cañadas. Aún no hay fecha para iniciar el juicio.