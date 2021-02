Juez denuncia a Medina por amenazas y hostigamiento

Escucha esta nota aquí

El juez anticorrupción Rómer Saucedo denunció ante la Fiscalía Departamental por delitos de amenazas, obstrucción a la justicia y hostigamiento al excoronel Gonzalo Medina, procesado en el caso del asalto a la joyería Eurochronos.

Rómer Saucedo fue quien este martes instaló una audiencia cautelar para Medina y otros tres imputados por el caso Eurochronos, pero se vio obligado a suspender el acto porque todos acudieron sin abogados.

Sin embargo, el juzgador fijó audiencia para este jueves, pero Medina lo cuestionó duramente e incluso consideró que no debía llevar el caso porque ya no le correspondía.

La tarde de ayer Rómer Saucedo decidió denunciarlo ante la Fiscalía al afirmar que recibió constantes amenazas y seguimientos, así como un hostigamiento a sus funciones como juez independiente.

“No me he torcido por plata, mucho menos me voy a torcer por miedo. Me han estado siguiendo en las redes sociales, lo dijo en la audiencia que su abogada está entre mis contactos. Es un seguimiento que me están haciendo y un hostigamiento al trabajo que estoy desarrollando, con el debido control jurisdiccional”, dijo el juzgador, que hoy tendrá que instalar de nuevo el acto para la cautelar de Medina y otros tres imputados por el caso Eurochronos.

Sin embargo, la tarde de ayer Gonzalo Medina planteó una acción de libertad contra el juez anticorrupción Romer Saucedo por considerar que se le están violando sus derechos por ser una víctima con una enfermedad crónica.

El Tribunal Noveno de Sentencia de los jueces Vivian Balcázar Melgar y Wilson Espada Patiño instaló la audiencia virtual.

Después de hacer una valoración, el tribunal denegó todos los pedidos de Medina por considerar que no se le están violando ninguno de sus derechos y que el juez accionado Rómer Saucedo cumplió con su labor. La Asociación de Magistrados y Jueces se pronunciará en favor de Rómer Saucedo.