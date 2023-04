Juez determina detención preventiva en Palmasola para el hombre que golpeó al taxista

En una audiencia de medidas cautelares que duró al menos seis horas en el Juzgado de la Radial 17 y medio, la justicia determinó que Jaime Melgar Mejía, el hombre que golpeó con un fierro a un taxista, sea enviado a la cárcel de Palmasola por el lapso de 60 días.



Víctor Hugo Cervantes, fiscal asignado al caso, pidió que el acusado sea encarcelado por 180 días, sin embargo, la solicitud fue negada por la autoridad jurisdiccional.



Melgar, que estuvo acompañado por cuatro abogados, reconoció que “reaccionó y se pasó de golpes” hacia la humanidad de Juan Carlos Villavicencio, hecho que se registró la noche del domingo 2 de abril y que quedó registrado en video por los transeúntes.



El juez 7mo de Instrucción en lo Penal, Rodrigo Buhezo, dispuso que Jaime Melgar sea enviado con detención preventiva por el delito de homicidio en grado de tentativa, desvirtuando de esta manera los otros delitos como el de lesiones gravísimas y lesiones graves y leves.



“El agresor señaló que actuó así (golpiza) en defensa de su hija porque posiblemente, la querían secuestrar o violar, sobre lo cual no tiene ningún elemento que acredite que la víctima (taxista) haya querido actuar así. Lo importante es que tipo penal fue caratulado por homicidio en grado de tentativa”, afirmó Adrián Arancibia, abogado de Villavicencio, taxista agredido.



Arancibia sostuvo que en la audiencia se demostró que su cliente no registra antecedentes como lo denunció en reiteradas ocasiones la defensa de Melgar. Reconoció que Juan Carlos tuvo un problema judicial hace 15 años, pero que no llegó a una sentencia ejecutoriada y culminó en una única audiencia.



“Es un simple trabajador que hoy estuvo peleando contra el sistema”, dijo el jurista.