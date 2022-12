Juez envía a la cárcel, por cuatro meses, a Luis Fernando Camacho

La comisión de fiscales dijo que existen riesgos procesales en contra de la autoridad departamental, entre ellos la no tenencia de un domicilio habitual, una familia que puede obstaculizar las investigaciones y la declaración de los otros implicados si en caso continúa en libertad.

Cuestionó a la Fiscalía y la parte denunciante pues no demostraron los riesgos procesales ni la probabilidad de autoría. "Evo Morales renunció de manera voluntaria” y no influenciada por el gobernador, matizó.

“Señor juez, no tenemos, ni siquiera como defensa de Camacho, que desvirtuar la probabilidad de autoría y los riesgos procesales. E s responsabilidad del Ministerio Público y de los acusadores llevar los indicios suficientes para demostrar posible autoría y los riesgos procesales. Y en este caso, no lo han hecho”, argumentó.

Tras culminar su participación, el jurista dio la palabra al gobernador y este indicó que no cometió ningún delito, pues solo participó en la lucha del pueblo por la democracia. En ningún momento se refirió a la renuncia de Evo Morales.

“A mi pueblo que me eligió le digo que nunca me voy a rendir y que esta lucha es por la democracia de Bolivia. A los bolivianos que me escuchan; no dejemos que el masismo imponga una dictadura como en Venezuela y Cuba”, dijo el gobernador cruceño antes de que el juez diera algunos minutos de tiempo para deliberar su fallo.