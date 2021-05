Juez envuelto en caso de narco es citado por violencia a su esposa

Escucha esta nota aquí

El juez César Castro Calvimontes tendrá que comparecer este martes ante la Fiscalía por el delito de violencia familiar a su esposa, la abogada Paola Berbetty von Borries.

El 10 de abril de 2019, César Castro ejercía de juez cautelar 15.° en Santa Cruz, pero fue destituido por decisión de sala plena del Consejo de la Magistratura, integrada por los consejeros Dolka Vanesa Gómez, Omar Michel y Gonzalo Alcón, acusado de dejar libre a un traficante descubierto con 300 kilos de marihuana.

Sin embargo, el mismo Consejo de la Magistratura que lo destituyó y consideró un escándalo nacional, lo consagró como juez a fines de diciembre de 2020.

El testimonio de la víctima

“Me es difícil recordar todo lo que he sufrido”, dijo Paola Berbetty von Borries, la única hija de la exfiscal Mónica von Borries, considerada una mártir que fue victimada en febrero de 2004 con un explosivo puesto en su motorizado.

Contó que empezó su relación con César Castro en 2015 y todo andaba bien. Ella tiene bienes, pero él los administraba hasta que todo cambió después de dos años. Denunció que la golpeó estando embarazada y la acusaba de ser una incapaz.

“El año pasado sufrí la última agresión. Fue en la pandemia, me golpeó, me hizo caer y golpeaba mi cabeza en el piso, y esa vez sentí miedo porque vi que quería matarme. Por eso me salí de la casa, él me botó, y su madre sabía todo pero no hizo nada”.

Paola hace siete meses que se somete a terapias sicológicas y que su hija menor también sufrió violencia. “César Castro y su madre trataron de extorsionarme, por eso decidí salirme. Mi esposo me amenazó con reclusos de Palmasola, porque un familiar cayó preso por narcotráfico”, dijo.

La denuncia fue reactivada y la fiscal Nancy Carrasco, de la Unidad Especializada en Delitos de Razón de Género y Violencia Familiar, emitió citación contra el juez César Castro para las 9:30 de hoy.

Ven indigno que sea juez

La abogada Jessica Echeverría, que asumió la defensa legal de Paola Berbetty von Borries, y que dirige la Red Ciudadana contra el infanticidio y el abuso sexual infantil, aseguró que espera que el cargo del juez no interfiera la investigación penal en su contra.

“Me parece indigno que un golpeador esté administrando justicia. El juez es un hombre violento, varias veces golpeó a su esposa, pido al presidente del Consejo de la Magistratura que actúe. Este juez debe ser destituido e investigado por sus nexos. Ella está atemorizada, es vergonzoso que alguien que favorece a narcos y que golpea a mujeres tenga que administrar justicia. Esto nos muestra que los rumores sobre los que pagan para ser jueces parecen ser ciertos, en este caso o pagó para ser de nuevo juez o su padrino o madrina son muy poderosos”, dijo.

La versión del Consejo

El representante del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, Óscar Guardia, aseguró a EL DEBER tener conocimiento del caso. Sin embargo, advirtió que el Consejo no puede actuar de oficio y necesariamente la afectada, en este caso, la esposa y abogada Paola Berbetty von Borries, debe formular la denuncia contra el juez César Castro para iniciar las investigaciones en régimen disciplinario.