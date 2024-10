Jueza libera a un sujeto acusado de abuso sexual y la madre de la víctima pide justicia

“Vi a mi niña regresar, la noté rara, me empezó a contar todo y quedé en shock, no sabía qué hacer. Al otro día con mi hermana fui a sentar la denuncia a la Felcv. Me tuvieron a vueltas casi un mes hasta que el sujeto fue detenido. Ahora estoy con miedo, la jueza 14 de instrucción de la Pampa de la Isla, María Alejandra Menacho Melgar, en audiencia virtual, liberó al hombre y no sé qué pasará con mi niña y mi familia”, dijo la madre. Demandó garantías a las autoridades.