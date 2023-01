Jueza suspende audiencia de unionista denunciado por René Troncoso

La esposa del unionista, Martha Domínguez, indicó que fueron retirados de la sala de audiencias y no les explicaron el motivo por el que suspendieron la audiencia. Además, no le permitieron acercarse ni hablar con su esposo, el unionista procesado.

Sin embargo, Gary Gonzales, antes de ingresar a la sala de audiencias, alegó su inocencia. "No creo en la justicia, aquí en Bolivia no hay justicia. No hice nada de lo que me acusan", expresaba.