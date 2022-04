Julio César Herbas continuará en Palmasola; el juez determinó 180 días de detención preventiva por el caso Prestín

Escucha esta nota aquí

El exfuncionario de la Alcaldía cruceña y primer aprehendido por el caso 'ítems fantasmas', Julio César Herbas, quien además se encuentra detenido hace casi cuatro meses en el penal de Palmasola, se presentó este jueves para su audiencia de medidas cautelares por el caso ‘Prestín’, en la cual se determinó una detención preventiva por 180 días por el supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas.

La audiencia se desarrolló en horas de la mañana. Empezó a las 10:00 y culminó cerca de las 14:30 con la sentencia del juez de una detención preventiva por el lapso de 180 días en el penal de Palmasola, así lo informó el fiscal asignado al caso, Iván Quintanilla.

“El juez ha respetado la tesis que maneja el Ministerio Público de la probabilidad de participación del imputado en el hecho que se investiga de legitimación de ganancias ilícitas”, aseguró Quintanilla.

Además, informó que hasta la fecha el imputado no fundamentó sus bienes registrados en la Contraloría General del Estado, alegando en audiencia que su patrimonio fue adquirido mediante una herencia familiar.

Por su parte, antes de ingresar a su audiencia cautelar, Julio César Herbas habló con los medios de comunicación y dijo no ser culpable de los delitos que se le acusan. Indicó que su patrimonio es dinero de su padre y descartó conocer personalmente a la exalcaldesa Angélica Sosa.

“Es injusto este proceso. No sé quién está detrás, no quiero dar nombres porque no lo sé, pero no soy yo la persona que buscan. (…) No creo que yo y mi familia merezcamos esto. Yo fui la persona que se presentó voluntariamente y ahora aquí estoy en Palmasola”, expresó Herbas.

Horas más tarde, en conferencia de prensa, la directora a.i de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía cruceña, Isabel Fernández, informó que el esposo de la exalcaldesa interina Angélica Sosa, Sergio Perovic, será citado nuevamente a declarar por el mismo caso y de no presentarse, el Gobierno municipal solicitará su extradición desde Argentina.

“En los próximos días vamos a solicitar que el Ministerio Público realice una citación vía cooperación internacional para que el señor Sergio Perovic comparezca, de no presentarse vamos a solicitar su extradición”, sostuvo Fernández.

El mes pasado Perovic viajó a Salta, Argentina, para visitar a su madre, que sufrió una descompensación después de enterarse que su hijo se encontraba involucrado en un problema judicial. Según su abogado, no tiene fecha de retorno.

La comisión de Fiscales que investiga el caso 'Prestín' junto a agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), de la unidad Anticorrupción, allanaron el jueves dos oficinas del centro de la ciudad, una de ellas quedó precintada porque presuntamente era utilizada por Perovic para realizar prestamos de dinero con recursos de la Alcaldía cruceña.

Audiencias suspendidas

Fernández indicó que en los últimos dos días se suspendieron cuatro audiencias cautelares a exfuncionarios municipales de la pasada gestión.

“El día miércoles 30 de marzo se tenía señalada la audiencia del caso BRT I, la cual fue suspendida debido a la falta de notificación de algunos de los sujetos procesales y a la inasistencia de los imputados que se encuentran con detención preventiva, entonces fue suspendida para el 11 de marzo a las 11:30 de la mañana”, explicó Fernández.

Asimismo, señaló que el jueves 31 de marzo se tenía prevista la audiencia cautelar contra el exdirector de Recursos Humanos del municipio cruceño Javier Cedeño, la exsecretaria de Finanzas Sandra Velarde y la exalcaldesa interina Angélica Sosa, por los supuestos 1.205 contratos irregulares suscritos en campaña electoral. Sin embargo, todas fueron suspendidas.

Según Fernández las nuevas fechas de las audiencias de medidas cautelares serán el 13 de abril para Javier Cedeño, 19 de abril para Sandra Velarde y 20 de abril para Angélica Sosa.