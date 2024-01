Justicia deja en libertad a los abogados que solicitaron información de policías que sustrajeron $us 1 millón

Recalcó que los abogados fueron contactados para investigar esta situación, pero que desconocen quién es el propietario del dinero , ya que fueron contactados por terceros para brindar el servicio. No obstante, luego de quedar libres por orden del juez, ahora son sujetos a una investigación en calidad de testigos por un caso de legitimación de ganancias ilícitas.

"El Ministerio Público como al representante del Comando de la Policía, han ratificado en audiencia que no había flagrancia para el delito de concusión y no correspondía que queden aprehendidos. N o existían elementos suficientes para determinar una conducta ilegal respecto a los tres abogados", explicó Orozco.

"Los abogados han sido contratados, ellos son de Cochabamba, han sido contratados por personas que están siendo ahora objeto de investigación en el proceso nuevo de legitimación de ganancias, en el cual mis defendidos son testigos, no son imputados. Ellos, en realidad, no conocen de dónde proviene el dinero, porque no es la obligación del abogado", aseguró.