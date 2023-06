Justicia dispone dos años de cárcel para Rómulo Calvo por el caso wiphala; policía lanza gases y la gente se lo lleva al Comité

Al término de la audiencia, que duró cerca de cuatro horas, se registró un incidente en el piso 6 del Palacio de Justicia cuando agentes policiales que portaban equipos antimotines impedían la salida del excívico cruceño y luego intentaron detenerlo, lo que produjo la reacción del mismo Rómulo, su equipo jurídico y de un grupo de ciudadanos.



“¿Por qué no puedo salir?, el juicio continúa el lunes, tengo derecho a apelar, no me pueden detener ahora”, exclamó Calvo a un uniformado.



En ese momento cuando los reclamos se imponían el lugar, los uniformados que estaban pertrechados hicieron uso del gas lacrimógeno sobre el grupo de ciudadanos, la comitiva cívica y medios de comunicación, dejándolos con dificultad para respirar por la inhalación del químico.



Finalmente, el grupo de personas logró retirar a Calvo del Palacio de Justicia para llevarlo hasta las instalaciones del Comité Cívico.