Justicia dispone libertad bajo medidas cautelares para el capitán Lara; le prohíben hacer TikTok

Después de una audiencia cautelar que duró cuatro horas culminando pasadas las 20:00, el Juzgado 2° de Instrucción y Anticorrupción, determinó que el capitán de la Policía, Edman Lara, sea liberado bajo medidas sustitutivas (una de ellas es que no puede hacer TikTok) acusado por supuesto delito de usurpación de funciones, uso indebido de influencias, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y otros.

Entre otras medidas cautelares que fueron impuestas al uniformado, está el pago de una fianza de Bs. 10.000, arraigo (vale decir que no podrá salir del país), y la presentación ante la Fiscalía cada 15 días.



Marcelo Patzi, abogado del capitán, manifestó que durante la audiencia, tanto la Fiscalía como el Comando departamental de la Policía que participó como parte acusatoria en el caso, fueron bastantes duros contra Lara al atribuirle un hecho que no califica como delito.



A eso se suma que la Policía envió tres abogados para que lleven a cabo el proceso en contra de Edman Lara, según denunció el jurista. La fiscal Mirtha Mejía, luego de presentar sus argumentos en audiencia, solicitó ante el juez que el capitán sea enviado con detención preventiva a Palmasola por 180 días, medida que fue rechazada.



“Hemos apelado a la probabilidad de autoría y vamos a esperar que en los próximos días podamos lograr la libertad irrestricta, porque al final una medida cautelar no deja de ser una restricción a la libertad, como la prohibición de realizar videos en TikTok. Eso nos indigna”, afirmó Patzi a la salida de la audiencia.



En cuanto al segundo proceso por obstrucción a la justicia, el abogado informó que la audiencia se llevará a cabo este viernes a las 12:00 horas. En tanto, Edman Lara permanecerá en celdas policiales hasta mañana, para luego ser trasladado hasta el Palacio de Justicia.