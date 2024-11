Justicia envía a la cárcel a un policía acusado de violar a su hijastra desde los 13 años

“Yo vengo a denunciar a mi padrastro por todos los abusos sexuales que vengo sufriendo de él. Ya me encuentro mal de salud y sicológicamente por todo lo que me causó durante mi niñez y mi adolescencia. No es la primera vez que sufro este tipo de abuso por parte de mi padrastro. El siempre abusaba de mi persona y si no lo denunciaba era por miedo de sus amenazas”, dijo en su entrevista a las autoridades de la Felcv y la Defensoría de la Niñez.