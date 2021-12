Justicia envía a la cárcel de Palmasola por 120 días a exalcaldesa Sosa por caso ítems fantasmas

Escucha esta nota aquí



La exalcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sosa, relacionada a las investigaciones por los supuestos ítems fantasmas, tendrá que guardar detención preventiva por 120 días, o sea cuatro meses, en la cárcel de Palmasola, así lo determinó el juez anticorrupción Juan José Quiroz, durante una audiencia con marcada expectativa que se prolongó por más de 10 horas en el Palacio de Justicia.

Fue aprehendida por orden de la comisión de fiscales anticorrupción que, junto a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), lleva adelante las pesquisas del escándalo por los supuestos ítems fantasmas.





La audiencia fijada para las 16:00 se instaló luego de la llegada de Angélica Sosa, acompañada de su abogado Jerjes Justiniano y sus hijos, además de la comisión fiscal integrada por el coordinador anticorrupción Javier Cordero y la fiscal Marcela Terceros, así como representantes de la asesoría legal de la Alcaldía Municipal.





Angélica Sosa llegó al salón de audiencia escoltada por policías y lucía tranquila, no estaba enmanillada. Tras la apertura del acto su abogado planteó al menos tres incidentes argumentando que su defendida fue aprehendida de manera ilegal porque no se cumplió con el procedimiento, pues no fue citada para que acuda a declarar como investigada, si no que los fiscales dictaron de manera directa su aprehensión cuando ella se encontraba con problemas de salud en un centro médico.

Además, que según la defensa se cometieron excesos durante la intervención policial-fiscal de al menos cinco bienes inmuebles relacionados con Sosa. Por todos los hechos además la defensa, a la cabeza de Jerjes Justiniano, pidió la anulación de la imputación al no haberse respetado el debido proceso y por incurrirse en acciones que vulneraron el derecho de su defendida.



El juzgador consideró los incidentes y tras la valoración decidió rechazarlos al establecer que la comisión fiscal actuó dentro de los procedimientos legales y que tenía las facultades para hacerlo dentro de la investigación que alcanza a muchas personas.





Detención preventiva

La comisión fiscal de Javier Cordero, Marcela Terceros y Yolanda Aguilera, imputó de manera formal a Angélica Sosa por los presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado e incumplimiento de deberes.





Los fiscales arrimaron en su mesa gran cantidad de documentación que ya forma parte de uno de los expedientes más voluminosos que contienen cientos de evidencias de danza de dinero, fruto de los ítems fantasmas.

Los representantes de la Fiscalía hicieron una relación de los hechos iniciando desde la denuncia pública en redes sociales y medios de comunicación, realizada por Valeria Rodríguez Paz, exesposa de Antonio Parada Vaca, que se desempeñó durante 16 años ejerciendo funciones en la Alcaldía, siendo uno de sus cargos como responsable de Recursos Humanos.



La Fiscalía, mostró sendos informes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, los que establecen una relación directa con el negocio piramidal de los ítems fantasmas, de los que presuntamente se beneficiaron muchas personas con jugosas sumas de dinero sin trabajar.



Para la Fiscalía operó una organización montada desde las esferas municipales y en el que figura como uno de los nexos más visibles Antonio Parada Vaca, su hermano Guillermo, Julio César Herbas y Javier Abraham Cedeño Catacora, estos dos últimos detenidos por orden de la justicia, además de personas vinculadas al municipio que ya forman parte de las investigaciones.



Durante los fundamentos los fiscales aseguraron que realizaron actos investigativos como allanamientos legales, secuestro de bienes inmuebles, de gran cantidad de documentación, así como aparatos telefónicos, computadoras y otros que se constituyeron en pruebas y se encontraron suficientes indicios de culpabilidad en los delitos.



Mientras que los fiscales exponían, Angélica Sosa escuchaba atenta todas las intervenciones de los fiscales. Sosa acababa de ser acusada por el exdirector de recursos humanos de la Alcaldía, Javier Abraham Cedeño Catacora, de manejar una estructura de corrupción en la Alcaldía de forma estrecha con su esposo, Sergio Perovic y personas de su entorno de confianza.

La Fiscalía pidió al juez la detención preventiva en la cárcel de Palmasola para la exalcaldesa, por considerar la existencia de pruebas fehacientes que hacen presumir su participación en los delitos relacionados al caso ítems fantasmas.

Los fiscales fundamentaron que hay peligro de obstaculización porque ella en su condición de exautoridad puede tomar contacto con otros personajes vinculados a la investigación, hay peligro de fuga, riesgos procesales y consideraron que por todo lo expuesto procede la detención preventiva de cuatro meses mientras se desarrollan actos investigativos.

Una férrea defensa

El jurista Jerjes Justiniano refutó todas las actuaciones de los representantes del Ministerio Público haciendo notar que su defendida no es responsable de delitos que se le imputan, más al contrario es víctima de un caso de connotación política-mediática que llegó al extremo de ejecutarse en su contra una orden de apremio contraviniendo todos los procedimientos en una vil vulneración a sus derechos.

Justiniano aseguró que la exalcaldesa jamás rehuyó a las investigaciones, es más siempre estuvo dispuesta a colaborar en todo para que se esclarezca un hecho como es el caso de los supuestos ítems fantasmas. El abogado expuso que incluso se llegó a decir que Angélica Sosa fugó del país, se allanaron bienes inmuebles de manera abusiva que son parte de sus familiares, como de su padre de avanzada edad, que se encuentra delicado de salud en un centro médico. Justiniano cuestionó los actos que llegaron a lesionar derechos a familiares de Angélica Sosa y que nada tienen que ver con el proceso de investigación.



Por todo lo expuesto y en aras de un hecho de justicia, el abogado Justiniano, pidió al juez ordene la libertad de la exalcaldesa, con el fundamento de que ella está sometida a un proceso consciente de que su esclarecimiento es vital y que siempre colaborará como lo ha venido haciendo, enfrentando todas las inclemencias de un ataque feroz-político-mediático, que lo único que busca es dañar, lesionar lo más sargado como es el honor, el derecho y su libertad.





Angélica Sosa frente al juez





Alrededor de las 23:00 el juez Juan José Quiroz, al escuchar los fundamentos de las dos partes, de la Fiscalía y la defensa de la imputada, le dio el uso de la palabra a Angelica Sosa para que haga su defensa material.

Inicialmente refutó de manera categórica las declaraciones de Javier Abraham Cedeño Catacora, exjefe de Recursos Humanos de la Alcaldía.



Sosa le dijo al juez que toda la acusación de Cedeño es falsa, mintió y lo único que hizo es darle una especie de asesinato mediático-político. Dijo que la declaración de Cedeño está basada en una vil mentira y que durante su gestión como alcaldesa interina jamás se cometieron actos de corrupción. Al contrario, dijo que se realizaron obras en beneficio de los ciudadanos.

La exalcaldesa aseguró estar tremendamente afectada por las declaraciones con tinte de carácter político que mancharon su dignidad, su honor y el de toda su familia. Al final el juez emitió su fallo tras la valoración de las dos partes. Determinó detención preventiva por 120 días en Palmasola. Su defensor Jerjes Justiniano calificó el fallo de injusto por considerar que su cliente es inocente.