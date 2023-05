Justicia le niega acción de libertad a Camacho: “No abusen de mi salud, porque yo no he venido aquí a morirme”

Camacho padece el síndrome de Churg-Strauss, por lo que requiere que cada 21 días (como máximo) se le administre inmunoglobulina, suero que tiene un costo de Bs 17.000 y cuya cadena de frío fue puesta en riesgo hace poco, cuando no permitían a su enfermera ingresar a colocárselo porque el gobernador debía ingresar a una audiencia virtual.

"Yo he venido aquí para defender mis principios, no he venido a morirme", expresó en más de una oportunidad.