Justicia niega libertad, por cuarta vez, al hombre señalado como la mano derecha de Marset

Erland Ivar García, representado por sus abogados defensores, pidió su libertad al considerar que su situación jurídica mejoró y que, en justicia, le correspondía defenderse en libertad y pasar estas fiestas de fin de año junto a sus familiares.



La Fiscalía de Sustancias Controladas, a través del fiscal Erwin Jiménez, fundamentó durante la audiencia que no corresponde otorgar ese beneficio al imputado, ya que no se lograron desvirtuar los riesgos procesales dentro de una investigación compleja y con abundante prueba.



Tras el fallo del juez, sus defensores aseguraron que insistirán en el pedido de libertad, argumentando que Erland Ivar García no solo debería salir en libertad, sino que no existen pruebas de su relación con Marset y sus actividades en el narcotráfico.



De acuerdo con las investigaciones, la Felcn considera a García como el proveedor de sustancias controladas para la organización de Marset. Además, o catalogan como su hombre de confianza y encargado de manejar sus finanzas.



Las diligencias indican que Erland Ivar García posee varios bienes inmuebles, campos agrícolas, ganado y otros activos, los cuales estaban bajo el cuidado de sus trabajadores. Un informe judicializado señala que es propietario de la propiedad "El Milagro", intervenida por la Felcn.



Sebastián Marset, según reportes oficiales, es el líder de una de las organizaciones más grandes del narcotráfico a nivel mundial y es buscado por varios países. La Policía informó que el 29 de julio pasado escapó junto a su familia de su mansión en el quinto anillo, luego de secuestrar y golpear a tres agentes de inteligencia que le estaban haciendo seguimiento.