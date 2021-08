Justicia reconoce al directorio de Aldea Padre Alfredo liderado por Salomé Nasica, pero frena la ocupación de sus predios

Escucha esta nota aquí

El Tribunal Constitucional reconoció como legal y legítimo al directorio presidido por los juristas Salomé Nasica Azogue y Jerjes Justiniano Talavera, del hogar de niños Aldeas Padre Alfredo, que desde más de un año permanece prácticamente abandonado y tomado por personas dirigidas por el exfiscalizador Claudio Caiguara Romero, quien actualmente es acusado en juicio oral por delito de violación agravada a niñas huérfanas.

La justicia actuó luego de que el 28 de septiembre de 2019 se llamara a una asamblea en la Aldea Padre Alfredo para elegir a un directorio, siendo que ya existía el de Salomé Nasica y Jerjes Justiniano, formado el 4 de mayo de 2018.

El directorio Salomé Nasica denunció ante la Policía, la Fiscalía y tribunales de justicia por considerar que la Aldea fue tomada por un directorio ilegal que avasalló sus instalaciones para disponer de bienes, ignorando a niños y niñas huérfanos que eran albergados y recibían los cuidados de alimentación, educación, pero sobre todo formación para una vida digna.

Demanda de amparo

El directorio de Salomé Nasica y Jerjes Justiniano demandó con un amparo constitucional el 15 de noviembre de 2019 al otro directorio, por considerar que incurrió en hechos ilegales y de violencia desatados por un grupo de personas que se autoproclamaban “hijos del Padre Alfredo”.

En primera instancia, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, de José Subieta y Diego Ramírez, rechazó por omisión inexistente.

El caso pasó al Tribunal Constitucional en Sucre y después de un año revocó lo dispuesto en santa Cruz y ordenó se resuelva el amparo. Los magistrados José Subieta y Diego Ramírez instalaron de nuevo el acto y emitieron el fallo, que concedió la tutela a Salomé Nasica y Jerjes Justiniano, reconociendo como legítimo a su directorio del 4 de mayo de 2018.

Asimismo anula el directorio elegido el 28 de septiembre de 2019. Los demandantes señalan que fue manipulado y dirigido por el exfiscalizador, el abogado Claudio Caiguara, que está siendo sometido a juicio oral por violación agravada a niñas huérfanas del hogar Padre Alfredo.

Sin embargo, los magistrados en su misma resolución, decretan que no hay lugar para la restitución de las instalaciones y oficinas de la Aldea Padre Alfredo y además no anula los actos denunciados contra el directorio considerado ilegal por la toma y el avasallamiento.

U na carta al presidente Arce

Tras el fallo judicial el directorio de Salomé Nasica y Jerjes Justiniano envió una carta al presidente Luis Arce Catacora.

Refiere que un grupo de personas dirigidas por el procesado por violación agravada a niñas huérfanas, Claudio Américo Caiguara Romero, invadió y tomó las instalaciones de la aldea, donde cobijan a niños desamparados, en el cuarto anillo y Virgen de Cotoca. Señala la carta que se denunció penalmente a Claudio Caiguara, Eva María Coca Sánchez, Fabiola Gutiérrez Vallejos y otros, por asociación delictuosa y robo agravado, que verificó y constató la Policía.

Asimismo, que ante las acciones abusivas, la Gobernación de Santa Cruz –que tiene la tutela legal de los (as) niños (as) huérfanos (as) y abandonados(as)- procedió a trasladar a diversos hogares de acogida. “Señor presidente, podrá percatarse, que el Tribunal Constitucional de la Sala tercera de Santa Cruz, dictó sentencia con absoluta y total parcialidad al conceder, por una parte, la tutela demandada a nuestro directorio legal y demandante y dispone la no entrega del local usurpado”.

Acusado de violaciones

Jerjes Justiniano, cuestionó a la justicia. Dijo que Claudio Caiguara, acusado en juicio oral por violaciones a niñas huérfanas, tiene arresto domiciliario con escolta.

Sin embargo, hizo conocer al presidente Arce que fue denunciado por viajar tres veces a San José de Chiquitos a vender bienes de la Aldea Padre Alfredo. “Se da el gusto de pasear por todos lados, por el Palacio de Justicia, de amenazar a jueces, a las víctimas, a sus familiares, usando el nombre del MAS y de otras autoridades”, dijo Justiniano.