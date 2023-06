Justicia sentencia a 30 años cárcel sin derecho a indulto al infanticida de Santa Fe

Por su parte, el padre del menor, de iniciales A. S., lamentó la tardía intervención policial para esclarecer este caso , pues señala que no le querían aceptar su denuncia por la desaparición de su hijo.

“Me decían que busque a mi hijo en el río, pero yo les dije: mi hijo salió para ir a su colegio y él no va al río. No querían recibir mi denuncia y recién a las 21:00 del 16 de junio me la aceptaron, si lo hubieran hecho antes y hubieran investigado, tal vez mi hijo estaría vivo y ahora nadie puede devolverme con vida a mi hijo”, lamentó.